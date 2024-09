Merzig „Fitschs“ statt Esprit in Merzig

Merzig · „Fitschs“ – so lautet der neue Name des Bekleidungsgeschäftes, das am Mittwoch in der Merziger Poststraße 45 seine Pforten öffnete.

26.09.2024 , 16:07 Uhr

Am Mittwoch eröffnete in Merzig das neue Modegschäft „Fitschs“. Unser Bild zeigt Filialleiterin Anna-Lisa Dargel (links) mit ihrem Team. Foto: Sarah Klemm