Neueröffnung : Neue Adresse für einen leckeren Start in den Tag in Hilbringen

Im neuen Café Simit in Hilbringen freut sich das Team auf Kunden. Foto: Stadt Merzig

Hilbringen Das wird die Freunde eines geschmackvollen Starts in den Tag freuen Mit der Bäckerei und Café Simit gibt es seit April in Hilbringen eine neue Adresse, um mit einem leckeren Frühstück in den Tag zu starten oder am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu entspannen.

Die zentrale Lage an der Hauptdurchgangsstraße am Ortseingang von Merzig her kommend (Merziger Straße 5) macht die Bäckerei nicht nur für Hilbringer gut zu Fuß erreichbar. Das neue Café ist nach Mitteilung der Merziger Stadtverwaltung zudem barrierefrei. Die Inhaberin Heki Acar ist bei vielen Merzigerinnen und Merzigern bereits ein bekanntes Gesicht, da sie vorher 15 Jahre bei Café Jobst gearbeitet hat. Nun hat sie sich mit ihren Brüdern einen Familienbetrieb aufgebaut, der regionale und türkische Spezialitäten vereint.

Das Angebot ist nach Einschätzung der Kreisstadt schon zum Start des neuen Betriebes breit aufgestellt, „und dazu begrüßt das Simit-Team jederzeit Wünsche der Gäste, um etwas Neues auf die Karte aufzunehmen“, heißt es aus dem Rathaus. Bei allen Speisen lege der Betrieb Wert auf regionale Zutaten und gute Qualität. Die namensgebenden Simits sind übrigens Sesamringe aus Hefeteig, die in verschiedenen Variationen angeboten werden: mit Käse, getoastet oder auch süß mit Nutella.

Frühstück-Menüs gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel das „Classic Frühstück“ oder das „Istanbul Frühstück,“ das für mindestens zwei Personen gedacht ist und an Tapas erinnert. Darüber hinaus gibt es Toasts, Eierspezialitäten, wie Rührei mit Tomaten und Paprika oder Spiegeleiern mit Knoblauchwurst oder Gulasch- oder Linsensuppe. Das Angebot an Süßspeisen umfasst neben Sahne- und Cremetorten, Obst- und Hefekuchen oder süße Teilchen auch Baklava mit Pistazien oder Walnuss und Tulumba Tatlisi – in Öl frittierte Teigteilchen, die in Zuckersirup getränkt werden. Beim Essen können warme und kalte Getränke genossen werden: Von diversen Kaffees und Tees oder Kakao über Softdrinks, Säfte und Schorlen bis zu alkoholischen Getränken wie Bier oder Crémant.

Wer möchte, kann die Lokalität auch für eine größere Gruppe reservieren oder für eine Feier mieten. Wer jemand anderem etwas Gutes tun möchte, kann zudem einen Geschenk-Gutscheine erwerben. Aktuell ist die Reservierung vor Ort sowie online über Instagram (@simitbaeckereicafe) und Facebook (@simitbaeckereicafemerzig) möglich.