Ab sofort erhältlich Neues Buch erzählt Geschichte des Viezfestes

Das Merziger Viezfest gehört gewiss mit zu den traditionsreichsten Volksfesten in der Region. Am kommenden Samstag wird das 53. eröffnet und blickt somit auf eine lange Geschichte zurück. Über 50 Jahre Merziger Viezfest: Zeit für einen Rückblick, in dem sich alle Generationen wiederfinden sollen. Die Merziger Kunsthistorikerin Dr. Ingrid Jakobs hat in den zurückliegenden Jahren recherchiert, Geschichten und Anekdoten zusammengetragen und in ein Buch gefasst, das jüngst in einer Feierstunde im Hotel Römer vorgestellt wurde. Schon beim 50. Jubiläum gab es etwas Besonderes. Damals zeigten 50 Stehlen – jedes Jahr eine – bespickt mit zahlreichen Fotos, die Entwicklung des Merziger Viezfestes. Zu jener Zeit wurde die Idee geboren, neben dem reinen visuellen auch einen Rückblick in Buchform zu verfassen.