In Schwemlingen Neues Juz Saarwiesen hat ein Zuhause

Nach eingehender Prüfung durch die Stadtverwaltung, wie diese selbst mitteilt, stellte sich jedoch heraus, dass in keinem der drei Ortsteile eine schnelle Lösung gefunden werden konnte. Eine Sanierung der in Frage kommenden Gebäude wäre nicht zeitnah umsetzbar. Als Alternative konnte das Jugendhaus in Schwemlingen gefunden werden. In seiner ursprünglichen Funktion ist dieses viele Jahre für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit genutzt worden und zeigte für das neue Projekt optimale Voraussetzungen auf.

Der Schwemlinger Ortsvorsteher war ebenfalls dazu bereit, den Jugendlichen der gesamten linken Saarseite einen Schutzraum und Treffpunkt anzubieten. So kommt das Juz natürlich auch den jungen Menschen in Schwemlingen zu Gute. Ende März gründeten die Jugendlichen den neuen Verein „Juz Saarwiesen“.