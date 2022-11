Neugründung : Brotdorf hat jetzt wieder einen Heimatverein

Brotdorf Ziele sind heimatgeschichtliche Forschung, um das historische und kulturelle Erbe zu bewahren.

Dieser Tage gab es die Gründungsversammlung eines neuen Heimatvereins im Merziger Stadtteil Brotdorf: Der Verein „Brotdorf – Meine Heimat!“ wurde dort ins Leben gerufen. Der Verein verfolgt nach eigenem Bekunden den Zweck, Menschen zusammenzuführen, die am Erhalt, der Pflege und der Entwicklung der dörflichen Kultur im Heimatgebiet Brotdorf interessiert sind.

Im neuen Verein soll der Heimatgedanke gepflegt werden sowie durch geeignete Maßnahmen das Interesse der Mitglieder und anderer Bürger an der Region, deren Geschichte und Entwicklung, an den Lebensverhältnissen früherer Generationen sowie am heimatlichen Brauchtum geweckt und gefördert werden. Insbesondere stellt sich der Verein nach eigenen Worten die Aufgabe heimatgeschichtliche Forschung zu betreiben, um das historische und kulturelle Erbe zu bewahren. Durch die aktive Gestaltung des kulturellen Lebens im Dorf sollen Traditionen gefördert werden.