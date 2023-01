Pandemie im Grünen Kreis : Neuer Todesfall mit Corona im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag einen weiteren Todesfall in Zusammehang mit Corona gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf insgesamt 187.

Zudem wurden 24 neue Fälle registriert, davon fünf in der Kreisstadt Merzig, vier in Wadern, zwei in Mettlach, vier in Beckingen, sechs in Perl und drei in Losheim am See.