Besseringen : 125 Parkplätze wurden in Besseringen eingeweiht

125 Parkplätze wurden in Besseringen eingeweiht

Die neuen Mitfahrer-Parkplätze an der Besseringer Brücke. Foto: Ruppenthal

Besseringen Neuer Mitfahrerparkplatz an der Querspange Besseringen:

Mit seiner Inbetriebnahme am Donnerstagnachmittag hat die Kreisstadt Merzig im Rahmen ihres neuen Verkehrskonzeptes eine weitere Maßnahme zur Reduzierung des Pendlerverkehrs durch die Merziger Innenstadt umgesetzt. So sind in der Straße „Zum Wiesenhof“ 125 neue Parkplätze entstanden, die den Pendlern als zusätzlicher, kostenfreier Parkraum zur Verfügung stehen und eine ideale Erreichbarkeit der A 8 aufweisen.