Shop Little L. eröffnet in der Poststraße 47 in Merzig Kunstwerke aus Garn und vieles mehr

Pullis, Bodys und Schuhe für Kinder, Deko-Sachen und vieles mehr: Neugierig blickt sich der kleine Lev in dem neuen Geschäft seiner Mama um. Laura Weber hat ihren Makramee-Laden am Kirchplatz aufgegeben und ist in die Poststraße 47 gezogen. Für das neue Domizil stand das schnuckelige Kerlchen von acht Monaten Pate. Little L. hat die Chefin die Verkaufsfläche von rund 100 Quadratmetern genannt, die sie gemütlich eingerichtet hat. Jede Menge Handarbeitsartikel hat sie im Angebot – beispielsweise schmucke Körbchen in unterschiedlichen Größen und Farben, die ihre Mutter häkelt. „Sie ist auch für das Innenleben der Traumfänger verantwortlich, die ich herstelle“, verrät die junge Frau, die für die Knüpfkunst ihren sicheren Job bei der Bank aufgegeben hat. Kinder-Mobiles entstehen unter ihren geschickten Händen, Schlüsselanhänger oder Wandbehänge. Auch Trockenblumen hat sie ins Sortiment geholt – Pflanzen, die sie nach ihren Worten vor einigen Jahren schätzen lernte.