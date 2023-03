Brotdorf hat wieder eine Snackstation Die Mustafas beleben den Kult-Imbiss neu

Am Tag der Eröffnung gab es dann auch eine lange Schlange am Verkaufsstand. „Nach zweieinhalb Stunden waren alle Burger weg und ingesamt haben wir im Dezember 1100 Burger verkauft“, erzählt Bleon stolz. Der 22-Jährige, der in seiner Freizeit in Besseringen Fußball spielt, geht jeden Morgen frisch einkaufen und beginnt mit den Vorbereitungen, bevor der Imbiss um 11.30 Uhr öffnet. Die Currysoße hat die Familie nach eigenem Rezept gemacht. „Da hat meine Mutter Elfie mitgeholfen. Wir haben viel ausprobiert, bis die Soße perfekt war“, so Bleon. Die Kunden mögen die hausgemachte Currysoße, wie auch die leckeren Burger.