Eröffnung : Neue Skatehalle ist jetzt offiziell eröffnet

Merzig Am vergangenen Donnerstag wurde die neue Skatehalle des Landkreises Merzig-Wadern im Gebäude des ehemaligen Fachmarkt Zweygart am Fuße des Gipsbergs in Merzig eröffnet. Unter den Gästen begrüßte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich dort auch die Helfer des Vereins „Skateboarding Merzig-Wadern“.