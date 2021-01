Neue Schulzeitung des PWG Merzig : Unterhaltsame Einblicke ins Schulleben

Merzig Das Peter-Wust-Gymnasium in Merzig hat die 24. Ausgabe seiner Schulzeitung veröffentlicht.

Wer etwas über die neuen Lehrkräfte, das soziale Engagement der Schule oder die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften am PWG erfahren möchte oder wer wissen will, warum die Schule inzwischen das Fach Ethik ab Klassenstufe 5 anbietet und als erste Schule im Landkreis Merzig-Wadern eine „Faire Schulklasse“ hat, der findet die Antwort in der neuen Schulzeitung. Zwei besondere Ereignisse stechen dabei besonders hervor: Seit März 2020 hat das Gymnasium mit Studiendirektor Andreas Brust einen neuen Schulleiter, der sich vorstellt und sich in einem ausführlichen Interview über die zukünftige Entwicklung des Merziger Gymnasiums äußert. Darin betont er: „Am Ende geht es neben einer möglichst umfassenden Allgemeinbildung immer darum, kooperatives Arbeiten, kommunikative Fähigkeiten, Kreativität und kritisches Denken zu fördern. Das sind die Grundsubstanzen einer offenen, demokratischen Gesellschaft, die die drängenden Probleme der Zukunft bewältigen kann.“ Zudem war 2020 ein besonderes Jubiläum an der Schule zu verzeichnen: Der 1970 gegründete Schulverein des Peter-Wust-Gymnasiums besteht nunmehr seit 50 Jahren. Er fördert das Gymnasium ideell wie materiell in vorbildlicher Weise, was in einer Dokumentation hervorgehoben wird.