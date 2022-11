Neues Gesicht an der Spitze : Claudia Schwarz-Ambold ist neue Chefärztin der Psychiatrie

Merzig Am Klinikum in Merzig folgt die 55-Jährige auf Dr. Martin Kaiser, der die Klinik nach Erreichen der Altersgrenze verlassen hat.

Claudia Schwarz-Ambold (55) ist neue Chefärztin der Psychiatrie am Klinikum Merzig. Zu den Stationen der aus Nordhessen stammenden Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie, und Nervenheilkunde gehören Kliniken in Niedersachsen, Bayern und Österreich. Für das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren hat sie am Krankenhaus in Füssen ein Psychiatrisches Behandlungszentrum aufgebaut und am Salzburger Diakonissen-Krankenhaus ein Ambulatorium für Psychosomatik und Psychotherapie geleitet. Weiterhin war sie als Honorarärztin unter anderem am UKS in Homburg tätig. Seit April 2020 war sie als Nervenärztin in Nordfriesland niedergelassenen. Die neue Chefärztin folgt auf Dr. Martin Kaiser, der das Klinikum mit Erreichen der Altersgrenze verlassen hat. Die zwischenzeitliche Vakanz wurde mit Unterstützung des Chefarztes der Psychiatrie am SHG-Klinikum in Idar-Oberstein, Dr. Ulrich Frey, überbrückt. Auf Bitten von SHG-Geschäftsführer Bernd Mege hatte Frey die Leitung der Merziger Psychiatrie kommissarisch übernommen.