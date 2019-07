Merzig : Mit der Volkshochschule geht es zwei Mal auf Fototour

Merzig-Wadern Wandern und Fotografieren? Das passt gut zusammen, findet die VHS Merzig. Diese Woche geht es bei zwei Touren nach Losheim und zu „Steine an der Grenze“.

Am Donnerstag, 18. Juli, geht es um den Losheimer Stausee. „Im angrenzenden Wald und am Ufer des Sees begeben wir uns gemeinsam auf eine fotografische Entdeckungsreise“, kündigt Lauer an. Eine weitere Fototour findet am Freitag, 19. Juli, im Grenzbereich zwischen Deutschland und Frankreich auf den Pfaden des internationalen Bildhauersymposiums „Steine an der Grenze“ statt.