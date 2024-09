Geweiht mit Wasser aus Lourdes Kreuzreliquie zieht in Kapelle in Fitten ein

„Wer zum Kreuz aufblickt, empfängt das Leben“. Das christliche Kreuz sei gleichermaßen ein Symbol für Schmerz und Erlösung, erklärte Pastor Peter Frey während eines Festgottesdienstes, der anlässlich der Rückführung einer Kreuzreliquie in die Wendalinuskapelle zu Fitten gefeiert wurde. „Hoffen wir, dass sie echt ist oder wenigstens eine Berührungsreliquie“, meinte der Geistliche schmunzelnd. In der Christenwelt existieren wesentlich mehr Splitter vom Kreuz Jesu, als ein einzelnes dieser Marterinstrumente hergeben würde, aber viele Menschen hatten nach dem Tod des Gottessohnes das Kreuz angefasst und diese Berührung an ein Stück Holz weitergegeben.