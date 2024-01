Kritische Stimmen, klare Antworten Wie Merzig sein besonderes Stadtbild erhalten will – und ob das gelingt

Der Schnee hüllt die Fußgängerzone Anfang der Woche in ein weißes Gewand. So mancher Werbeaufsteller, der mit Angeboten und Tages-Gerichten lockt, lugt rosa, rot oder royalblau hervor. Wie viele dieser „Kundenstopper“ zulässig sind, regelt die Gestaltungssatzung für die Merziger Innenstadt, die der Stadtrat im Herbst bei vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen hat. Der Rat billigte gleichermaßen die Erhaltungssatzung bei vier Nein-Stimmen (wir berichteten). Oberbürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) wies in der entscheidenden Sitzung darauf hin, dass solche Satzungen für die Innenstadt „von mehreren Seiten ausdrücklich gewünscht wurden“. Diese Vorlagen sollten umsetzen, was die Politik gefordert hatte: Rahmenbedingungen, die die Attraktivität der Innenstadt dauerhaft sichern. Dennoch hatte der Bauausschuss das Thema vertagt, der Ortsrat Merzig beide Satzungen abgelehnt (jeweils zwei Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen, drei Enthaltungen). Auch in der Sitzung kritisierten Ratsmitglieder die Vorlagen. Was hat sich durch die Verabschiedung der Satzung im Merziger Stadtbild seither geändert?