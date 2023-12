Einweihung FGTS an der GS Nunkirchen Nunkirchen hat nun eine Freiwillige Ganztagsschule

Zudem wurden einige Klassenräume im Schulgebäude saniert. Dafür hat die Stadt viel Geld in die Hand nehmen müssen. „Alles begann vor rund fünf Jahren an Weihnachten mit einem großen Wasserschaden im Schulgebäude. Nicht nur für das Lehrerkollegium und die Schüler begann eine schwierige Zeit, auch die Betreuungssituation innerhalb der Ganztagsschule hatte mit den räumlichen Begebenheiten und vor allem dem Platzmangel und der Ausstattung zu kämpfen“, blickte Bürgermeister Jochen Kuttler in seiner Begrüßungsrede auf die vergangenen Jahre zurück.