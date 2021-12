Ausbildung : Kommunen ist Gesundheit wichtig

Die neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs und ihr Dozent mit Vertretern des Projektbüros Gesundheits- und Präventionslandkreis und der PuGiS. Foto: CEB/Ruth Hien

Merzig-Wadern Merzig-Wadern stärkt sich als Gesundheits- und Präventionslandkreis mit der Ausbildung von Fachkräften für Gesundheitsmanagement.

Neue Fachkräfte für kommunales Gesundheitsmanagement sollen den Gesundheits- und Präventionslandkreis Merzig-Wadern stärken. „Gesundheit ist mehr als eine Privatsache – sie wird auch dort beeinflusst, wo Menschen aufeinandertreffen, spielen, lernen und arbeiten“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Ihren Anteil an einem gesundheitsförderlichen Umfeld übernehmen auch die Kommunen im Grünen Kreis, der sich als Gesundheits- und Präventionslandkreis profilieren möchte.

Unter der Organisation des Projektbüros „Gesundheits- und Präventionslandkreis Merzig-Wadern“, das im Kreis für den Aus- und Aufbau gesundheitsförderlicher Strukturen zuständig ist, wurde der Lehrgang „Fachkraft für Kommunales Gesundheitsmanagement“ in den Räumlichkeiten der Christlichen Erwachsenenbildung (CEB) in Hilbringen angeboten. Die Fortbildung wurde vom Verein für Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS), und hierbei insbesondere dem Programm „Das Saarland lebt gesund!“ gefördert

Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Merzig-Wadern und darüber hinaus haben sich laut Auskunft der Kreisverwaltung an zwei zweitägigen Praxismodulen mit dazwischen liegenden Selbstlernphasen mit den Inhalten und Möglichkeiten der kommunalen Gesundheitsförderung beschäftigt. Sie lernten dort neue Inhalte kennen, erarbeiteten verschiedene Methoden, diskutierten Ansätze und erwarben grundlegende Kompetenzen, um ein kommunales Gesundheitsmanagement erfolgreich zu entwickeln und zu etablieren. Zum Abschluss erarbeiteten die Teilnehmenden in zwei Gruppen jeweils ein Umsetzungsprojekt, das in der Praxis angewendet werden kann.

Alle neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben nach Mitteilung der Kreisverwaltung die Prüfung erfolgreich bestanden und können sich über ihren neuen Abschluss als „Fachkraft für kommunales Gesundheitsmanagement“ freuen. Gut gerüstet und mit Unterstützung des Projektbüros werde es für sie nun darum gehen, in den Handlungsfeldern „gesund aufwachsen“, „gesund arbeiten und leben“ sowie „gesund älter werden“ bedarfs- und zielgruppenorientierte Projekte zu verwirklichen und so einen weiteren Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen zu leisten.