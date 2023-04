Für Geschichtsinteressierte Eintauchen in die Geschichte von Merzig und der näheren Umgebung

Das Kreisheimatarchiv im Museum Schloss Fellenberg in Merzig ist alle 14 Tage mittwochs in den ungeraden Kalenderwochen in der Zeit von 17 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet. Ein Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung ist möglich am 12. April sowie an weiteren Öffnungsterminen: 26. April, am 10. und 24. Mai sowie am 7. und 21. Juni.