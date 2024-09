Aufsehen erregendes Spektakel in Merzig Millimeterarbeit mit dem 750-Tonnen-Koloss – neue Eisenbahnbrücke in Merzig kurz vor Vollendung

Auf der Großbaustelle am westlichen Stadtausgang von Merzig steht ein besonderes Ereignis bevor: Am Donnerstag, 19. September, soll der Einschub des zweiten Bauwerksteils an der neuen Eisenbahnüberführung in der Lothringer Straße (Ampelkreuzung am früheren Kauflandmarkt) erfolgen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Das 750-Tonnen-Bauwerk rückt an diesem Tag an seinen Platz. Interessierte können hierbei den Fortgang der Arbeiten vom Parkplatz an der Stadthalle aus beobachten. Der Bahnverkehr wird laut Deutscher Bahn (DB) von der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. Die Straßenarbeiten folgen im Anschluss.