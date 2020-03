Neue BI will sich in Stadtpolitik einmischen

Der Kaufland-Kreisel in Merzig: Am 28. März will sich eine neu gegründete Bürgerinitiative mit einer Demo von dem Bauwerk verabschieden. Foto: rup

Merzig Initiative „Unsere Stadt – unsere Zukunft“ ruft für 28. März zur Abschieds-Demo am Kaufland-Kreisel auf.

in der Kreisstadt Merzig hat sich im Zuge der Diskussion um die Umgestaltung des Kaufland-Kreisels zu einer Ampelkreuzung eine neue Bürgerinitiative (BI) gegründet. Der Bewegung geht es allerdings nicht darum, den Kreiselumbau zu verhindern. Die neue BI „Unsere Stadt – unsere Zukunft“ nimmt das umstrittene Verkehrsprojekt nach eigenem Bekunden aber nur zum Anlass, „Widerstand gegen die bekannte Hinterzimmerpolitik in Merzig zu leisten“, wie es in einer Mitteilung der BI heißt. Sie ruft für Samstag, 28. März, um 11 Uhr zu einer ersten Aktion auf: An diesem Tag wollen die Aktivisten Abschied vom Kaufland-Kreisel in Merzig nehmen. Denn kurz nach Ostern sollen die Arbeiten zur Umgestaltung des Kreisels in eine Ampelkreuzung anlaufen.