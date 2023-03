Positive Resonanz im Kreistag Neu am BBZ Merzig: Erste Schritte in das Berufsfeld der Gastronomie

Eine Berufsfachschule für Gastronomie und Nahrung entsteht an der Jean-François-Boch-Schule in Merzig. Ab dem kommenden Schuljahr können Absolventen mit Hauptschulabschluss den zweijährigen Bildungsgang am Standort in der Waldstraße 51 besuchen. Die neue Schulform bereitet auf eine Berufsausbildung im Gastgewerbe, als Bäcker oder Fleischer vor. Das Konzept haben Vertreter des Berufsbildungszentrums (BBZ) in der jüngsten Sitzung des Kreistags vorgestellt. Das Gremium beschloss einstimmig, das Einvernehmen herzustellen.