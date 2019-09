Neubau in Schwemlingen eingeweiht : Mehr Komfort für behinderte Menschen

Info

Der Neubau in Schwemlingen ist zusammen mit verschiedenen Dezentralisierungs-Projekten Teil einer Neustrukturierung des Schwesternverbandes. Der Plan sieht vor, die Wohnanlagen der Bewohner zentraler in die Region und damit in die Gesellschaft zu integrieren. So wurden schon 24 Plätze in mehrere Wohngruppen in die Merziger Innenstadt verlegt. Im Zuge dieses Konzeptes ist eine Verkleinerung der Laurentiushöhe von bisher über 400 Plätzen auf etwa die Hälfte geplant. Für die Baumaßnahme wurde die Erbpacht an den Investor Casaplan ausgegliedert, so dass die Pflegeeinrichtung das Gebäude für die nächsten 30 Jahre mietet. Der Schwesternverband bleibt Träger der Einrichtung. Danach kehrt das Gelände wieder in den Besitz des Schwesternverbandes zurück. Im Zuge des Bundes-Teilhabe-Gesetzes übernimmt der Landkreis ab 2020 die Kosten zur Lebensgestaltung der Menschen mit Behinderung in Pflegeeinrichtigungen. Schlegel-Friedrich zufolge betreffe das rund 400 Fälle im Landkreis Merzig Wadern.