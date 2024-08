Neustart für grenzüberschreitendes Netzwerk So soll neuer Schwung in die „Gärten ohne Grenzen“ kommen

Neuen Schwung wollen die Tourismusverantwortlichen in der Region in das Projekt „Gärten ohne Grenzen“ bringen. Dieses soll sich zu einem regionalen Ausflugsziel, später sogar zu einem touristischen Leuchtturmprojekt für das Saarland weiterentwickeln, teilt Peter Klein, Geschäftsführer der Saarschleifenland-Tourismus GmbH (STG) mit. Der Chef der Kreis-Tourismusgesellschaft erläutert gegenüber der SZ, welche Defizite es aktuell bei den „Gärten ohne Grenzen“ gibt: „Nach den Jahren des Aufbaus und der Konsolidierung verlor das Netzwerk seit einigen Jahren an Dynamik.“ Die unterschiedliche gärtnerische und pflegerische Qualität der Gärten, die rückläufige Vernetzung der einzelnen Standorte, die Auflösung des Partnergartens in Luxemburg oder der Rückzug der französischen Partner auf organisatorischer Ebene hätten sich als belastende Faktoren erwiesen. Hinzu kamen externe Einflüsse, sagt Klein: „Veränderungen im touristischen Konsum- und Nutzerverhalten, neue Erlebnistrends, digitale Service- und Erlebnisstandards sowie veränderte Markt-, Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen führten zu Veränderungen in der Nachfrage beziehungsweise der Bedeutung der Gärten und damit zur Frage der Zukunftsfähigkeit einzelner Gärten und des Netzwerkes.“