Rasenmäher legt im Jahr Strecke bis nach Kopenhagen zurück Sie spielen schon seit 30 Jahren auf Naturrasen

Der SV Menningen feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Aber auch ein anderer großer Bestandteil des Vereins feiert Jubiläum – der Naturrasenplatz wird nämlich runde 30 Jahre alt. Anfang der 1990er Jahre herrschte im Saarland und auch in Menningen Fußballeuphorie. Die Nationalmannschaft wurde Fußballweltmeister, der 1. FC Saarbrücken befand sich in der zweiten Liga, der 1. FC Kaiserslautern wurde Deutscher Meister, und auch der SV Menningen erlebte durch den Aufstieg in die Bezirksliga West eine Hochphase, erinnerte sich Menningens stellvertretender Ortsvorsteher Manuel Lukas. „Auf ihrem Hartplatz im Wingertstadion feierten die Menninger damals auch beachtliche Erfolge im Saarlandpokal und scheiterten mehrmals erst spät im Wettbewerb“, erzählt er.