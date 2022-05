Infos vom Naturpark : Pelzbienen mögen es vor allem sonnig und warm

Merzig/Hermeskeil Mit den Frühlingsboten wie Krokusse, Schneeglöckchen und Narzissen, ist auch das Summen von Wildbienen, Hummeln und Co. zu hören. Die Frühlings-Pelzbiene (Anthophora plumipes) ist eine der früh fliegenden Wildbienen.

Die Weibchen der Pelzbiene nisten zum Beispiel an sonnenexponierten, steilwandigen Flußufern, in Sand-, Kies- und Lehmgruben, in Weinbergen mit Trockenmauern sowie in Dörfern und Städten. Weitere Nistplätze sind unverputzte Wände alter Gebäude, Scheunen, Ställe, wo die Fugen vor allem aus Sand, Lehm oder mit Kalkmörtel ausgefüllt sind, Steilwände und Abbruchkanten, Trockenmauern in Gärten, überdachten Standorten.