Sessionseröffnungen im Kreis Merzig-Wadern Fastnachter stellen ihre Prinzenpaare vor

Einen Tag später, am Samstag, 11. November, 11.11 Uhr, läutet die Särkover Narrengilde Hilbringen im Pfarrzentrum Hilbringen die Fastnacht ein. Das Eröffnungsprogramm ist von 13.11 Uhr bis 15 Uhr geplant. Am gleichen Tag, am Samstag. 11. November, 19.11 Uhr, feiert der Bescher Carnevalsclub (BCC) rundes Jubiläum im Cloef-Atrium in Orscholz. Für die Fete zum 55. Geburtstag haben die Mitglieder einen Streifzug durch die Vereinsgeschichte geplant, ebenso Gratulationen und Ehrungen verdienter Mitglieder. Ein weiterer Programmpunkt ist die Präsentation aller Prinzenpaare der vergangenen 55 Jahre. Neben dem Auftritt von Garden und Tänzern steht die Vorstellung und Inthronisierung des Jubiläums-Prinzenpaares auf dem Plan. Die Schirmherrschaft hat Ministerpräsidentin Anke Rehlinger übernommen. Erwartet werden laut BBC Gäste aus dem ganzen Saarland.