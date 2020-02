Kostenpflichtiger Inhalt: Kappensitzung in Menningen

Menningen Tanznummern, Musik und eine redselige Sanitärfachfrau: Die Menninger Kappensitzung hatte für die Narren einiges im Gepäck.

„Alleh hopp – Menningen steht Kopp“ prangte das Motto in großen Lettern über der Bühne des in prächtigem Faasendschmuck erstrahlenden Menninger Bürgerhauses. Dieses platzte am Samstagabend bei der traditionellen großen Galakappensitzung des Fastnachts- und Unterhaltungsvereins fast aus allen Nähten. Sitzungspräsident Karl-Heinz Jager begrüßte nach dem Einmarsch des Prinzenpaares, Prinz Max I. und Prinzessin Anna I., mit Garden neben der großen Schar Menninger und Bietzerberger Narren als Gäste die Ortsvorsteherin Therese Schmidt nebst Kollegen aus den Nachbarorten, den Ehrenpräsidenten Lothar Rauch und Abordnungen befreundeter Karnevalsvereine.