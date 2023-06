Namibier übernehmen Musikstunde in der Christian Kretzschmar-Schule Merzig Namibier geben Schülern den Takt vor

So schnell lässt sich Gabriel nicht aus dem Takt bringen. Voller Begeisterung geht der Blondschopf in der Musik auf – ebenso wie Lena. So als hätte die erfolgreiche saarländische Meisterin ím Paartanzen nie etwas anderes gemacht, entlockt sie der Djembe wohlklingende Töne. Bandleader Joel gibt den Rhythmus vor, seine Jungs von African Vocals stimmen ein. Und weit über 30 Schüler der Christian-Kretzschmar-Schule in Merzig versuchen, den acht Musikern aus Namibia nachzueífern. Ihren Auftritt am Samstag in Merzig zusammen mit dem Projektchor Ein Licht für Afrika nutzt Chorleiter Christoph Goergen dazu, die quirlige Truppe zu Workshops in die Gemeinschaftsschule zu verpflichten – eine Musikstunde, die mehr und mehr fesselt, je länger sie dauert. Schnell haben Theoley, Romanus und Edelberth dem einen oder anderen Zweifler die Angst vor der Djembe, dem Tamburin oder den Rasseln genommen. Damit auch der letzte seine Furcht vor den Instrumenten verliert, mischen sich Hango, Willem und Pheres unter die Schüler und unterstützen, wenn es nötig ist.