Merzig Sie haben in jungen Jahren schon viel erreicht (mit Bildergalerie)

Zum Start der Andventszeit hat der Landkreis Merzig-Wadern junge Leute aus dem Kreisgebiet geehrt, die im zu Ende gehenden Jahr Besonderes erreicht haben. Die Nachwuchsehrung fand in der Skaterhalle in Merzig, am Fuße des Wohngebietes „Gipsberg“ gelegen, statt. Landrätin Daniela-Schlegel Friedrich verteilte bei der Ehrungszeremonie Geschenke und lobende Worte an diejenigen, die im Jahr 2023 hervorragende Leistungen erbracht haben, ob in Sportvereinen oder bei schulischen Wettbewerben. Es hätten noch einige mehr sein können, die zur Ehrung anstanden. Doch die winterliche Wetterlage am Tag der Veranstaltung verhinderte dies. Insbesondere viele Teilnehmer, die aus dem Hochwald nach Merzig gekommen wären, zogen es vor, zuhause zu bleiben. Zu hoch war offenkundig das Risiko, auf den verschneiten und glatten Straßen in den Graben zu rutschen.