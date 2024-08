Nach Insolvenz von Esprit Esprit Store in Merzig bekommt neuen Namen und neues Konzept

Die insolvente Modemarke Esprit schließt all ihre 56 Filialen in Deutschland. Nicht davon betroffen: der Esprit Store in der Innenstadt von Merzig. Denn das Geschäft gehört nicht dem Konzern, sondern zum Modehaus Ronellenfitsch. „Bei dem Esprit-Laden in Merzig handelt es sich im Gegensatz zu den Esprit-eigenen Läden um einen Franchise-Store, der seit 2001 von der Familie Ronellenfitsch betrieben wird“, erklärt Gerd Ronellenfitsch, Geschäftsführer im Familienunternehmen. Weder werde das Geschäft geschlossen, noch würden Beschäftigte entlassen. Ronellenfitsch betont: „Der Weiterbestand des Merziger Geschäftes unter neuem Namen mit gleicher Mitarbeiterbesetzung ist zu 100 Prozent gesichert.“