Ulrich Soumann soll am Freitagabend Mitglieder einer Bürgerinitiative beschimpft und bedroht haben. Jetzt zieht der Merziger CDU-Politiker Konsequenzen.

Ulrich Soumann tritt von seinem Amt im Merziger Ortsrat zurück. Der CDU-Kommunalpolitiker, der in der Kreisstadt auch als Moderator bekannt ist, zieht damit die Konsequenz aus einem Vorfall in der vergangenen Woche. Am Freitagabend tauchte Soumann in der Merziger Bar Barrique auf, wo sich zu der Zeit gerade Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Unsere Stadt – unsere Zukunft“ aufhielten. Soumann soll nach Aussagen von BI-Mitgliedern und anderen Augenzeugen sowohl BI-Vertreter als auch den Wirt des Lokals lautstark beschimpft und bedroht haben.