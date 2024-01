Überraschende Wende Merziger Kinderumzug zieht auf den Bietzerberg um

Doch am Donnerstag teilte der Merziger Ortsvorsteher Alexander Boos dann mit: Der Kinderumzug findet wohl doch statt – auf dem Bietzerberg. Der reguläre Bietzerberg-Umzug, der eigentlich immer am Rosenmontag stattfindet, soll auf Samstag verlegt werden. So können alle Gruppen, die am Kinderumzug teilnehmen wollten, dort mitgehen. Das Organisationskomitee Merziger Kinderumzug (MKU) will diese Lösung, die sich nach den Worten von Boos in Gesprächen mit den Ortsvorstehern von Hilbringen, Ballern, Fitten, Bietzen, Menningen und Harlingen ergeben habe, auch unterstützen, unter anderem mit der Bereitstellung von Wurfmaterial und auch Koordinationsleistungen.