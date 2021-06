Shop in Merzig schießt nach 29 Jahren : Am 30. Juni schließt Karin Baldauf ihr Geschäft für immer

Merzig Nach fast 29 Jahren heißt es Abschied nehmen vom Otto-Shop in der Merziger Innenstadt.

„Ich habe fast ausschließlich Stammkundschaft“, sagt die Frau, die fast 29 Jahre lang den Otto-Shop in der Merziger Poststraße betrieben hat. Mit dem Ende des Monats Juni ist auch das Ende für ihr Lädchen gekommen. Denn das Hamburger Versandhaus schließt nun bundesweit die Otto-Shops, darunter auch den von Karin Baldauf. Am Mittwoch, 30. Juni, wird sie ihr Geschäft zum letzten Mal öffnen – ein Gedanke, der sie traurig stimmt, erzählt sie. Als Grund für den Schritt des Handels- und Dienstleistungsunternehmen nennt sie den Onlinehandel, auf den sich die Firma spezialisiert.

Sackartige Hosen, sogenannte Baggy Pants, dazu ein Piratentuch oder eine Baseballkappe, verkehrt getragen, waren für die Jungs modisch angesagt, bei den Mädchen fanden Plateauschuhe, bauchfreie Häkelwesten und kurze Pullover mit überlangen Ärmel reißenden Absatz, als Gilbert und Karin Baldauf ihren Otto-Shop in der Merziger City öffneten. „Am 13. Januar 1993 ging es los“, berichtet die Frau, die in Nalbach zu Hause ist. Ihre Schwester habe sie auf die Idee gebracht, einen solchen Shop zu übernehmen. „Während mein Mann auf der Dillinger Hütte arbeitete, führte ich den Laden.“ Kleidung, Möbel, Elektronikgeräte, Heimwerkerbedarf und Spielsachen: Das Versandhaus aus der Hansestadt hatte jede Menge im Angebot.

Doch Karin Baldaufs Kunden konnten in weiteren bunten Hochglanzkatalogen blättern. „Wir hatten auch die von Heine, Baur und Witt und Weiden im Angebot.“ Alle diese Versandhäuser hätten ihre Anhänger gehabt – Vorlieben, auf die sie auch einging. Nicht umsonst seien viele Kunden der ersten Stunde ihr treu geblieben. „Mittlerweile kommen schon deren Kinder, wenn nicht schon die Kindeskinder“, sagt die Frau, die am 19. November runden Geburtstag feiert. 70 Jahre wird dann die Großmutter einer Enkelin.

Seit 20 Jahren ist ihr rund 30 Quadratmeter großer Laden auch Anlaufstelle für Pakete, Päckchen und Co., seit zehn Jahren verkauft sie die Saarbrücker Zeitung, nimmt Privatanzeigen und Nachrufe an. Karten hat sie im Angebot – für Geburtstage, Jubiläum und sonstige Anlässe. Auch in Sachen Reinigungsmitteln konnten sich die Kunden bei der charmanten Blondine eindecken. „Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht“, verrät sie, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Inge Bilz, die ihr 20 Jahre lang als Aushilfe zur Seite gestanden habe. „Im Februar vergangenen Jahres haben wir erfahren, dass Otto alle Shops schließt“, erzählt sie. Jetzt sei sie an der Reihe. Vor ihr seien einige geschlossen worden. „Die restlichen folgen bis zum Dezember 2022.“