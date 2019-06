Interview mit Evi Maringer : „Glück auf“ an alle, die weitermachen

Nach über 25 Jahren im Kreistag gibt die Fraktionsvorsitzende der SPD ihr Amt aus Altersgründen ab.

EVI MARINGER Was mich bewogen hat, nicht mehr zu kandidieren, ist ganz eindeutig mein Alter. Zu einigen größeren und kleineren Wehwehchen kommt aber auch besonders die empfundene Routine in der politischen Arbeit, die ja bekanntlich der Tod aller guten Ideen sein kann. Zudem stehen im Augenblick viele gute junge Leute zu Verfügung, die das Amt sicher sehr gut ausfüllen werden.

Evi Maringer , geboren am 20. Dezember 1950, wohnt in Besseringen. 1985 trat sie in die SPD ein. „Mein vorherrschendes Hobby waren über die letzten 26 Jahre die Kommunalpolitik und die Parteiarbeit, da blieb weniger Zeit für Familie, Reisen oder gar Sport“, sagt die Frau, die sich auch im Besseringer Ortsrat engagiert.

MARINGER Ich bin 1985 in die SPD eingetreten und relativ schnell in die politischen Gremien wie Ortsvereinsvorstand, Stadtverbandsvorstand und Unterbezirksvorstand gewählt worden. Auch war ich von 1991 bis 2009 Mitglied des Landesvorstandes und Delegierte für den Bundesparteitag. 1989 wurde ich auf Platz 3 der Kreistagsliste für Merzig gewählt, wohin ich dann am 2. Dezember 1992 nachrückte.

Was bezeichnen sie als größten Erfolg in Ihrer politischen Karriere?

MARINGER Erfolge in der politischen Arbeit sind schwer aufzuzählen, da ja fast alle Beschlüsse Mehrheitsbeschlüsse des Kreistages waren und nicht unbedingt einer Partei gutgeschrieben werden können, mit Ausnahme der Entscheidung 1993, das Kreiskrankenhaus an die SHG und nicht an kirchliche Träger zu vergeben (mit einer Stimme Mehrheit, gegen Bürgerinitiative und vehementen Einsatz der CDU im Kreis). Als größten persönlichen Erfolg zähle ich aber mein Durchhaltevermögen, das trotz zahlreicher Querschläge von außen eher gestärkt worden ist, hier auch immer bestärkt von den Kolleginnen und Kollegen im Kreistag, besonders von Werner Lauer und Alfons Traut. Auch auf Parteiebene standen die ehemaligen Kreisvorsitzenden Hans Kasper, Unterbezirksvorsitzender Hans-Georg Stritter und Anke Rehlinger und auch Oskar Lafontaine als damaligem Landesvorsitzenden immer hinter mir, was mir sehr weiterhalf.