Mut-Tour macht Station in Merzig Für einen offeneren Umgang mit Depressionen: „Man muss immer wieder ermutigt werden, darüber zu sprechen“

Drei Tandemteams im grünen Trikot rollen um die Mittagszeit durch die Merziger Fußgängerzone und halten vor Bock & Seip an einem bereits aufgebauten Stand. Hinter manchen weht ein kleines Fähnchen – „Für einen offenen Umgang mit Depressionen“ steht darauf geschrieben. Die Radfahrer sind Teil der Mut-Tour, welche aus zehn Etappen durch ganz Deutschland besteht. Aufgebrochen sind sie am 15. August in Mainz, durchqueren auf zwei Rädern die Region, um am 24. August in Koblenz anzukommen. Das Ziel der Tandem-Tour ist es, auf mentale Krankheiten wie Depressionen aufmerksam zu machen und das Stigma um sie herum abzubauen. Dazu machen sie in verschiedenen Städten Halt und kooperieren dort mit ortsansässigen Partnern für Aktionen. Das Motto in diesem Jahr: „Hilfe zur Selbsthilfe – Unterstützung sichtbar machen“. Passend dazu begleitet der Selbsthilfe-Bus der IKK Südwest die Mut-Tour an mehreren Standorten. „Wir fahren mit dem Bus durch das Saarland und Rheinland-Pfalz, um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, erklärt Jutta Leonhardt. Sie ist Sozialpädagogin und unterstützt Aktionen in Merzig, Trier, Koblenz und Andernach.