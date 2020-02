Merzig Das Musikvideo der neuen Single „Du sagst“ des Rap-Duos Tiavo hat kürzlich seine Premiere gefeiert. Für die Unterwasser-Szenen von Rapper Lucy musste die Band eine geeignete Location suchen und – sie wurde fündig: in Merzig.

„Ende November schrieb mich der Produzent der Band an, weil sie für den Videodreh von ‚Du sagst’ kurzfristig noch eine Location für ein Unterwasservideo suchten“, sagt Martin Siemon, Betriebsleiter und Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH. „Da wir sehr gerne bereit waren saarländische Künstler zu unterstützen, wurde nur fünf Tage später im Anschluss an die offiziellen Öffnungszeiten mit einem kleinen Team der Musikclip gedreht“, erzählt Siemon weiter und betont: „Das war natürlich für mich persönlich mal eine ganz neue Erfahrung, aber ich muss sagen, es war ein superfreundlicher und reibungsloser Ablauf und unterm Strich für alle eine Win-Win-Situation.“

Die Musiker der Band Tiavo kamen Ende 2015 zusammen und im März 2016 erschien ihre Debüt-EP „Fast Unfassbar“. Am 12. September 2017 hatten sie einen Kurzauftritt in der TV-Sendung „Circus Halli Galli“ als Band aus der Telefonzelle. Sie stehen bei Genetikks Label „Outta This World“ unter Vertrag. Am 2. März 2018 erschien das Debütalbum „Oh Lucy“, welches Platz 24 in den deutschen Albumcharts erreichte. Am 31. Mai 2019 erschien die EP „Bitte Lächeln“, worauf eine Festivaltournee folgte.