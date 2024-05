Schwemlingen Musikverein muss nun seine Sachen packen

Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Schwemlinger Musiker wieder versammelten, um einen Neuanfang zu wagen, schrieb man bereits das Jahr 1950. Und im März 1952 bei der Generalversammlung musste als wichtigster Punkt die Frage nach einem zukünftigen Proberaum geklärt werden. Das Gasthaus Wilhelm verfügte über einen Saal und Nebenräume und so lag es nahe, sich hier einzuquartieren. Wirt Paul Wilhelm, der „Petchin Paul“, willigte ein. Den Proberaum musste man sich mit dem Gesangverein teilen. Es gab aber hierbei keine Probleme, da die beiden Vereine an verschiedenen Tagen probten. Auch der Petchin Paul und seine Frau Sannchen waren stets hilfsbereit: Hatte mal jemand seine Brille vergessen, passte mit Sicherheit ihre oder seine. So ging das bis zum Faschingsdienstag 1959. Der Paul schien keinen guten Tag erwischt zu haben, denn wegen einer Kleinigkeit kam es zu einem ernsthaften Streit mit den Tanzmusikern des Vereins. Die Folge: umgehender Auszug. Wohin nun zum Proben?