30. Mondorfer Musiknacht mit Kai Sonnhalter Mondorf feiert Traditionsmusikfest zum 30. Mal

In diesem Jahr steht erstmals ein neues Organisationsteam aus dem Verein in den Startlöchern, wie es weiter heißt, um die lieb gewonnene Tradition fortzuführen. Susanne Hilt, die wie die meisten der Organisatoren in Mondorf aufgewachsen ist, erzählt: „Schon als Kinder und Jugendliche war die Musiknacht für uns ein wichtiger Termin im Jahr. Jetzt, wo sich die bisherigen Organisatoren nach und nach überwiegend aus Altersgründen zurückziehen, war es uns ein Herzensanliegen, die Veranstaltung weiterzutragen.“ Nachdem in den vergangenen Jahren nach Angaben des Vereins insgesamt über 140 000 Euro an Spenden gesammelt und verschiedensten Projekten übergeben wurden, soll auch in diesem Jahr wieder der gute Zweck im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. „Es war für uns keine Frage, das bewährte Konzept mit einer gelungenen Mischung aus guter Musik und wohltätigem Engagement fortzuführen“, so Oliver Corpus, der ebenfalls Teil des Organisationsteams ist. „Für unser Team ist der Benefizcharakter Ansporn und Verpflichtung zugleich. Mit zahlreichen Helfer sowie etlichen langjährigen Partnern und Unterstützern wollen wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Ergebnis erzielen.“