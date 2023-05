Premiere im Juni „Jack the Ripper“: Serienmörder-Musical von Frank Nimsgern im Zeltpalast Merzig

Merzig · Vom 16. bis 25. Juni zeigt Musik und Theater Saar „Jack The Ripper“, das Musical des saarländischen Komponisten Frank Nimsgern, im Zeltpalast in Merzig. Ein Einblick in die Produktion.

10.05.2023, 07:24 Uhr

2022 wurde Frank Nimsgerns „Jack the Ripper“ im bayerischen Hof uraufgeführt. In Merzig werden nun auch die Saarländer erstmals in den Genuss kommen. Foto: Musik & Theater Saar

Von Margit Stark

„The Frying Pan– die Grillpfanne“ ist an der Eingangstür der Spelunke zu lesen, die in Teilen aufgebaut ist. Mit stoischer Ruhe und Akribie fügen Frank Steinmetz und Katharina Poß weitere Teile der Kulisse zusammen, vor der der wohl berüchtigste Serienmörder sein grausames Spiel treibt: Jack the Ripper. Erzählt wird die Geschichte des Killers von Freitag, 16. Juni, bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, im Merziger Zeltpalast – nach dem Buch von Reinhardt Friese.