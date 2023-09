Wahrzeichen des Merziger Stadtkerns Das Mühlrad am Seffersbach steht wieder

Das Mitte Juli abgebaute Wasserrad am Seffersbach, das sogenannte Mühlrad, steht seit Ende dieser Woche wieder an seinem ursprünglichen Platz. Das 2,2 Tonnen schwere und 4,50 Meter hohe Rad wurde laut Mitteilung der Stadt Merzig entrostet sowie inklusive der am Seffersbach fest installierten Halterung gereinigt und gestrichen. Außerdem wurden alte Schaufelböden und Befestigungsschrauben durch neue ersetzt. Die Restaurationsarbeiten wurden über einen Zeitraum von mehr als zwei Wochen durch den Baubetriebshof (BBH) der Kreisstadt Merzig im Außenlager neben dem Wertstoffhof durchgeführt.