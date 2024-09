Interview Monika Burda Bezaubernde Exotinnen stellen sich vor

Sie heißen Cattleya, Coelogyne, Cymbidium, Dendrobium, Disa, Doritis, Dracula oder Encyclia und faszinieren seit Jahrtausenden durch ihre Farbenpracht und Vielfalt. Einen Einblick in die Welt der filigranen Schönheiten geben der Vorsitzenden der Orchideenfreunde am kommenden Wochenende bei einer zweitägigen Ausstellung in der Merziger Stadthalle.

10.09.2024 , 11:36 Uhr

Die Orchideentage locken am Wochenende wieder in die Stadthalle nach Merzig. Foto: Kreisstadt Merzig/Stephan Fandel

Von Margit Stark