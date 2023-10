Mondscheinmarkt Mondscheinmarkt lockte nach Merzig

Später gab es kaum noch ein Durchkommen und die Besucherströme schoben sich nur noch durch Post- und Trierer Straße. Von daher gab es keinen Grund für die Verantwortlichen der Stadt Merzig und dem Verein für Handel und Gewerbe am Konzept zu zweifeln. An rund achtzig Ständen wurden Waren feilgeboten, die dabei auf reges Kaufinteresse stießen. Jongleure, Feuerakrobaten und kulturelle Angebote rundeten das Programm ab. Ein wenig wurde das Mittelalterflair des Marktes früherer Jahre vermisst. Aber nur auf den ersten Blick: Als dann Herold Phil „in der siebten Stunden nach 12 Uhr am Mittag“ (19 Uhr), den „Vorsitzenden des Magistrats“, Marcus Hoffeld, auf die Bühne bat, eröffnete dieser sogleich den Mondscheinmarkt und die Menschen ließen sich im Marktgeschehen treiben. Und dieses erreichte spät am Abend seinen Höhepunkt, mit der Feuershow am Seffersbach. mir/Foto: Michael Rauch