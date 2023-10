Einkauf wird zum Spektakel Bummeln, schlemmen, einkaufen im Mondschein

Es dürfte wieder sehr stimmungsvoll zugehen beim 13. Merziger Mondschein-Markt, der an diesem Freitag, 20. Oktober, in der Kreisstadt für volle Gassen im Stadtkern sorgen dürfte. In diesem Jahr findet der Mondscheinmarkt nach Auskunft der Stadt wieder als traditioneller Abendmarkt in Kombination mit der langen Einkaufsnacht“ des Vereins für Handel und Gewerbe (VHG) Merzig statt. Von 16 bis 23 Uhr heißt es in der Kreisstadt an der Unteren Saar wieder bummeln, probieren einkaufen, genießen und Jubeln für die Künstler.