Aktion ist voller Erfolg : Mitarbeiter des Klinikums Merzig spenden Blut

Merzig Erfolgreiche Premiere: Die erstmals unter den Mitarbeitern des SHG-Klinikums Merzig durchgeführte Blutspendeaktion wurde auf Anhieb ein voller Erfolg. Rund 50 von ihnen spendeten spontan im Rahmen ihrer Schicht Blut.

Auch Verwaltungsdirektor Michael Zimmer machte mit und wurde von Teamleiterin Elke Rudolph höchstpersönlich zur Ader gelassen. „Auch in Corona-Zeiten werden dringend Blutkonserven in den Krankenhäusern und im Rettungsdienst benötigt“, erklärte dazu der leitende Oberarzt der Anästhesie Detlef-Nikolaus Hans, zudem transfusions-verantwortlicher Arzt und Leiter des Blutdepots an der Klinik. „Deshalb sind für jede einzelne Blutspende und jeden Blutspender dankbar“, versicherte Christoph Ernwein vom DRK-Blutspendedienst in Bad Kreuznach.