Kappensitzung in Brotdorf Brotdorf Narren ließen es ordentlich krachen

Der Reigen an Kappensitzungen im Merziger Stadtgebiet nahm in Brotdorf am Samstagabend seinen Anfang. Weitere werden an den kommenden Wochenenden folgen. Doch in der Seffersbachhalle war die Stimmung schon mal grandios. Die Halle wurde von vielen helfenden Händen des Brotdorfer Carnevalsvereins (BCV) „Die Quakenbacher“ karnevalistisch geschmückt und machte so gar nicht mehr den Eindruck einer Sport- und Spielhalle, sondern versprühte vielmehr das Flair einer Feierhalle.