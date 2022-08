Leichtathletik : Jugendspiele: Bourscheid schafft den Sprung ins Finale

In der Qualifikation überquerte Mia Bourscheid 1,70 Meter. Im Finale scheiterte sie an 1,65 Meter. Foto: Bourscheid

Merzig Bei den „Europäischen Olympischen Jugendspielen“ im slowakischen Banska Bystrica hat Mia Bourscheid vom Leichtathletik-Verein (LV) Merzig den 13. Platz im Hochsprung belegt. Nachdem die 16-Jährige am Vortag in der Qualifikation noch die 1,70 Meter im ersten Versuch übersprungen hatte, scheiterte sie am nächsten Morgen schon bei 1,65 Meter.

Aber die Qualifikation für dieses Finale war für die Efterin schon ein großer Erfolg.