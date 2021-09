Anke Rehlinger besucht Senioren in der Awo-Klosterkuppe : „Immer da, wenn sie gebraucht wird“

Anke Rehlinger besucht Senioren in der Awo-Klosterkuppe

Anke Rehlinger (mitte) legte beim Besuch im Awo-Seniorenhaus Klosterkuppe selbst Hand an: Das blumengeschmückte Gemälde mit dem Awo-Herz, dem die Ministerin gerne noch etwas Grün beifügte, soll zukünftig die Cafeteria dort zieren. Foto: Harald Kiefer/Awo

Merzig Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger war zu Gast im Seniorenhaus Klosterkuppe in Merzig. Die Awo hat das Haus 2020 bezogen.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger hat im Rahmen ihrer Sommertour (die SZ berichtete) das Awo-Seniorenhaus Klosterkuppe in Merzig besucht. „Draußen lacht die Sonne und auch hier drinnen sehe ich nur strahlende Gesichter“, freute sich Rehlinger über den herzlichen Empfang, den ihr beim Hereinkommen sieben recht muntere Seniorinnen und ein Senior an einem großen Tisch in der Cafeteria bereiteten und gerne gestanden: „Mir sinn Mierzicher, unn mir fühlen uns wohl hier.“