Zu Besuch in Merzig : Minister und Ärzte sprechen über Dialyse und Corona

Magnus Jung war zu Gast in Merzig und tauschte sich mit Vertretern mehrerer Dialysepraxen aus. Foto: Gesundheitsministerium/Marie Müller

Merzig7Saarlouis Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung hat vor Kurzem das Dialysezentrum in Merzig besucht. Anlass war ein Brandbrief der Merziger Pflegedienstleitung an Jung zur Wertschätzung der Leistungen in ambulanten Dialyseeinrichtungen.

Wie es in einer Mitteilung des Merziger Nierenzentrums heißt, waren die im Unterschied zu den Kliniken nicht gewährten Bonuszahlungen in der Corona-Pandemie der Aufhänger – trotz belastender Einsätze des Dialysepersonals und trotz der angespannten, personellen und wirtschaftlichen Situation in den ambulanten Dialysezentren. Neben Mitarbeitenden des Merziger Dialysezentrums waren beim Besuch auch die Pflegedienstleitungen benachbarter, inhabergeführter Dialysepraxen aus Saarlouis, Saarbrücken und Neunkirchen vor Ort. Nachdem die Praxisinhaber Dr. Andreas Wieber und Dr. Fieras Dahhan die Gäste begrüßt hatten, folgte ein Rundgang mit Austausch. Die Dialysepatienten seien aufgrund ihrer Immunschwäche sehr anfällig für Infektionen und sowohl Erkrankungshäufigkeit als auch die Schwere des Krankheitsverlaufes und die Sterblichkeit seien im Vergleich zur Normalbevölkerung drastisch erhöht. Die Patienten müssten aber dreimal pro Woche für mehrere Stunden im Dialysezentrum versorgt werden, Verschiebungen bei Corona-Infektionen seien nicht möglich. Deshalb sei das Personal einem deutlich höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt, entsprechend hoch sei die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle gewesen.