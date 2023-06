Handball Eine WM (fast) ohne Deutschland

Die internationale Elite versammelt sich. Amtierende Weltmeister treffen auf ehemalige Weltmeister. Zukünftige Stars stellen unter Beweis, was sie können. Die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft vor der eigenen Haustür bestaunen zu können, gibt es selten. Ab dem 20. Juni wird in Deutschland und Griechenland die U 21-Weltmeisterschaft im Handball ausgetragen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es an diesem Samstag im Saarland. Im beschaulichen Brotdorf.