Hoffelds Reaktion auf Minister-Angebot für Klinik Kontroverse um Abteilungs-Schließungen: Hoffeld will alle Seiten an einen Tisch holen

Der plötzliche Sinneswandel von Gesundheitsminister Magnus Jung in Sachen Betriebskosten-Beihilfen überrascht Merzigs Oberbürgermeister (OB) Marcus Hoffeld. Jung hatte in einem Gespräch mit Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und den Sanierern der SHG-Klinik am Freitag angeboten, die Geburtshilfe über vier Jahre mit drei Millionen Euro jährlich zu unterstützen. „In zahlreichen Terminen hat Gesundheitsminister Jung erläutert, dass das Land sich nicht an den Defiziten des SHG-Klinikums beteiligen könne – unter anderem am 20. September, als alle Bürgermeister aus dem Landkreis ins Ministerium gebeten wurden“, betont Hoffeld. „An diesem Abend und bei weiteren Terminen wurde immer wieder mitgeteilt, dass die Kommunen des Landkreises das Defizit der SHG alleine tragen müssen, dass das Land sich am Defizit definitiv nicht beteiligen wird.“